Messina, i professionisti sanitari della Ssr rivendicano il cambio del Contratto collettivo nazionale di lavoro

Allo stato attuale gli operatori impiegati presso la società, a causa del contratto applicato, ARIS-RSA, percepiscono stipendi non superiori a 1100 euro al mese che stanno, inevitabilmente, determinando malcontento tra i lavoratori. Per la FP CGIL la società è nella condizione economico di poter procedere ad un cambio di CCNL con i conseguenti riconoscimenti economici.

«Il mandato che ci è stato consegnato dai lavoratori a seguito all’assemblea effettuata nel mese di settembre è molto chiaro: cambiare il contratto nazionale attualemtne applicato (ARIS-RSA) , per passare al contratto ARIS Sanità privata e sperare così di poter avere delle retribuzioni finalmente dignitose, al pari di tanti altri colleghi. E’ tempo di riconoscere a questi lavoratori competenze e professionalità». Il Segretario generale della FP CGIL Francesco Fucile e il segretario provinciale con delega alla sanità, Antonio Trino, tornano a chiedere un intervento risolutivo per i dipendenti della SSR, stanchi ed esasperati da retribuzioni non adeguate, e lo fanno ribadendo la necessità di un cambio di passo da parte della società, soprattutto alla luce del fatto che «la SSR ha raggiunto livelli prestazionali qualitativamente apprezzabili grazie al generoso impegno delle maestranze che, con grande abnegazione e segno di appartenenza alla struttura, si dedicano con professionalità ai tanti pazienti loro affidati. I bilanci, pubblici ed evidenti, di SSR sono piuttosto floridi e questo è sicuramente merito di un dualismo, in termini di sapiente capacità nella buona gestione e di personale professionalmente preparato. Non si registrano grosse difficoltà e/o frizioni fra parte datoriale e parte lavoratori, se non in un punto in cui non vi è più sintesi, cioè il CCNL loro applicato. La SSR applica il CCNL ARIS RSA, un contratto decisamente meno vantaggioso per le maestranze che, nei fatti, percepiscono circa 1100 euro/mese, più o meno 400 euro in meno dei colleghi di altre aziende che svolgono medesima attività ma con un impegno orario di circa 10 ore mensili in più e che hanno applicato il CCNL AIOP Sanità Privata».

La FP CGIL, alla luce delle interlocuzioni, anche positive, avute in più occasioni con la parte datoriale, spingono affinchè «anche alla luce del fatto che è in discussione il rinnovo della convenzione fra Regione/ASP Messina/SSR, si possa fissare un incontro fra le parti nel quale valutare la reale fattibilità operativa di un rinnovo di convenzione con previsione di modifica della contrattualizzazione dei dipendenti. D’altro canto – concludono i dirigenti sindacali - non crediamo sia opportuno continuare in questa strada che sta portando alla fuga delle professionalità, all’esacerbazione di animi da cui si intuisce, senza che sia necessaria tanta fantasia, un inasprimento dei rapporti che sfocerebbe nella difficoltà a poter garantire prestazioni agli incolpevoli pazienti».