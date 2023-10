Messina, il Tar respinge la richiesta di annullamento della delibera di elezione di Pergolizzi

Il Tar di Catania ha respinto anche nel merito la richiesta di annullamento della delibera di elezione di Nello Pergolizzi a presidente del consiglio comunale. L'istanza era stata presentata dai 17 Consiglieri di opposizione alla giunta Basile, un variegato schieramento che va da FdI e Forza Italia fino al Pd. Il tribunale amministrativo regionale ha in parte respinto e in parte dichiarato in ammissibile il ricorso.

Il ricorso

Il ricorso presentato era contro la delibera del 29 maggio 2023 con la quale è stato proclamato eletto presidente Pergolizzi che aveva ottenuto 15 voti su 32 votanti. I 17 ricordano che il collega - pur avendo ottenuto il maggior numero di voti in numero di 15 a fronte dei 14 di Croce - non aveva superato l'asticella del quorum della maggioranza di 17 voti su 32 votanti prevista dalla legge e dallo Statuto comunale.