Messina, entra sanguinante in un bar e si sdraia a terra chiedendo aiuto: è giallo sull'aggressore

La Polizia sta cercando di risalire alle origini e alla dinamica del ferimento di un uomo avvenuta questo pomeriggio in centro città. L'allarme è scattato attorno alle 16 quando un uomo di origini africane è entrato sanguinante in un noto bar del corso Cavour. Aveva una vasta ferita alla coscia sinistra. Non parlava italiano e di sdraiato a terra chiedendo aiuto. Pochi minuti dopo è arrivata un'ambulanza per i primi soccorsi e poco dopo una macchina della Squadra Volante. L'uomo è stato trasferito al Piemonte in codice rosso ma le sue condizioni non sono giudicate gravi. La Polizia sta cercando di risalire a ciò che è possa essere successo. Per certo il ferimento (lama o corpo contundente non è chiaro) non è avvenuto nel bar ma in una zona diversa, forse nell'area degli imbarcaderi privati. Questo avrebbe fatto capire l'uomo.