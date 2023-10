Incendi nel Messinese: situazione drammatica a Villafranca, scuole chiuse e danni ingenti. Canadair in azione a Gioiosa Marea

Situazione drammatica a Villafranca e dintorni. L'incendio divampato ieri sera è stato alimentato dal forte vento di Scirocco e le fiamme minacciano da ore anche il centro abitato. Il sindaco Giuseppe Cavallaro ha diramato un avviso comunicando che tutte le scuole, gli asili pubblici e privati e le strutture sociali rimarranno chiusi. Difficile la situazione anche nell'autostrada A20 in direzione Palermo. Lingue di fuoco fino all'alba lambivano le due carreggiate al punto tale che la Polstrada e il Cas hanno chiuso per diverse ore l'arteria tra Villafranca e Milazzo in entrambe le direzioni. La circolazione è potuta riprendere regolarmente alle 10, ancora chiuso il tratto Milazzo-Messina. In contrada Ridente, a Gioiosa Marea, in azione i Canadair che hanno già effettuato 20 lanci, per tenere sotto controllo la situazione. Canadair attivi anche su Villafranca. Gli incendi non hanno interessato le linee ferrate, che stanno subendo ritardi per lo sciopero in corso.

A Villafranca le fiamme divampano anche in pieno centro. Molti abitanti sono stati costretti ad evacuare. Già si contano danni a case e strutture. Molte auto che si trovavano parcheggiate ai margini delle strade sono state avvolte dal fuoco.

Ma le difficoltà aumentano per via dei collegamenti bloccati. Non solo l'autostrada, ma anche la nazionale è intasata e quindi i mezzi di soccorso fanno fatica a transitare da una parte all'altra del paese.

Da Calvaruso l'incendio si è spostato anche in zona Castello/Divieto e fino all'area artigianale.

Convocato il Centro Coordinamento Soccorsi

È stato convocato alle 10 di questa mattina, presso questo Palazzo del Governo, il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli incendi che stanno interessando il territorio metropolitano. Già dalla tarda serata di ieri sono state attivate le componenti dell’Unità di crisi per gli interventi a Villafranca Tirrena, Saponara, Sant’Agata di Militello, Tortorici, Capo d’Orlando, San Piero Patti, Merì e Milazzo.

Si continua ad operare nei diversi Comuni con squadre del Corpo Forestale Regionale e squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a squadre di volontari attivate dalla Protezione Civile regionale, oltre al supporto di autobotti del Comune di Messina. La situazione è in evoluzione.