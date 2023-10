Avvocati, a Messina nasce la Fondazione collegata al Consiglio dell'Ordine

Si è tenuto ieri alla presenza del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Paolo Vermiglio, la seduta inaugurale del Consiglio di Amministrazione della neonata Fondazione dell’Avvocatura Messinese, soggetto costituito su iniziativa unanime del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati allo scopo di promuovere e aggiornare la cultura giuridica e forense e fornire il proprio contributo al dibattito culturale cittadino.

“Oggi si è concretizzato un progetto che nasce da lontano – ha spiegato il Presidente della Fondazione Vincenzo Ciraolo - Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, infatti, già da tempo aveva immaginato la costituzione di un nuovo soggetto al quale affidare determinati compiti. Si tratta di un progetto ambizioso che vuole andare al di là delle esigenze del nostro mondo, del mondo giudiziario e dell’avvocatura, per affacciarsi a quello che è il dibattito culturale messinese. Abbiamo già preso contatti con diverse istituzioni. Presto avvieremo una serie di incontri negli istituti scolastici per mettere le nostre competenze a servizio dei giovani per una società più equa e responsabile. Lo scopo è quello di lavorare in sinergia mettendo il nostro sapere e la nostra professionalità a disposizione della città.”

Tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione, cui sono stati affidati i vari dipartimenti:

Vincenzo Ciraolo (presidente), Massimo Rizzo (vice presidente), Antonella Fasolo (segretario), Francesco Ferraù (tesoriere), Enza Bontempo (pari opportunità), Mario Galluppi Di Cirella (programmazione progettazione e fondi comunitari e nazionali), Giovanni Giacoppo (amministrativo), Giuseppe Irrera (penale), Nicola Nastasi (storia dell’avvocatura contemporanea), Francesco Rende (civile), Giuseppe Vadalà Bertini (navigazione e demanio), Felice Panebianco (rapporti con la scuola forense), Raffaella Mastroeni (tributario).