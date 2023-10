Perché a Messina i prezzi dei carburanti sono più alti? Il raffronto con i distributori delle altre città

«Sono andato in provincia di Siracusa, per lavoro, e, osservando i prezzi nelle stazioni di servizio, ho avuto la conferma di come i messinesi debbano subire prezzi sproporzionati dei carburanti e in particolar modo del gasolio». Il reportage-denuncia viene da Franco De Domenico, già direttore generale dell’Università di Messina e candidato sindaco alle Amministrative del 2022. De Domenico ha voluto fare un raffronto tra le stazioni di servizio ricadenti nei territori della Sicilia Orientale.

«La cosa, di cui nessuno parla e nessuno fa nulla, incide direttamente sulle tasche dei cittadini, a dimostrazione di come la politica sia distante dai bisogni della gente. Come si può vedere dalle foto che ho scattato, da Catania in giù, verso Siracusa, peraltro nei distributori di carburante dell'autostrada (che di solito dovrebbero essere più cari), il prezzo del gasolio è stabile intorno a 1,85 euro al litro, con un minimo di 1,837 e un massimo di 1,856, ma, soprattutto si evince che il gasolio costa meno della benzina di circa 5 centesimi. Infatti il prezzo della benzina oscilla tra un minimo di 1,857 e un massimo di 1,926, come è giusto che sia, atteso che il costo di produzione della benzina è superiore a quello del gasolio». E a Messina?

«Orbene, andiamo alla nostra città, nello stesso giorno ho voluto verificare i prezzi, sempre self, di una decina di distributori della zona nord della città, appurando che: 1) quasi tutti hanno si sono adeguati ad un prezzo del gasolio di 1,899, ossia, in media 5 centesimi in più del prezzo dei distributori della rete autostradale tra Catania e Messina (addirittura fuori dalla rete i prezzi sono anche più bassi); 2) quasi tutti espongono il prezzo della benzina uguale a quello del gasolio 1,899, e appare incomprensibile; 3) un solo distributore ha un prezzo leggermente inferiore del gasolio 1,889, di solo 1 centesimo peraltro, e diversi hanno prezzi ben più alti, anche oltre 1,949 (sempre parlando di gasolio). Mi sembra evidente che si tratti di una anomalia che dipende da chi monopolizza, di fatto, la distribuzione dei carburanti nella nostra città».

L’analisi di De Domenico continua: «I maggiori prezzi possono essere certamente imputabili ai titolari delle stazioni di servizio, atteso che i prezzi li stabiliscono le compagnie, cosi come i compensi, in verità molto bassi, che gli stessi percepiscono, che si aggirano intorno ai 3 centesimi a litro per il fai da te. Infine, evidenzio che l'iniziativa del Governo di pubblicizzare i prezzi medi regionali non ha prodotto alcun effetto, atteso che di fatto si è creato un “cartello” che se ne infischia di evidenziare prezzi provinciali addirittura più alti della media regionale, così come altrettanto inutile è il cosiddetto “Osservaprezzi carburanti”, ossia il sito governativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy che permette di consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, come comunicati dagli esercenti. Purtroppo – conclude De Domenico – di tempo reale non ha nulla, perché, basta consultarlo, per vedere come l'aggiornamento sia mediamente in ritardo di 3-4 giorni. In conclusione, credo che questa ennesima discriminazione a danno della nostra città meriti l'attenzione sia della politica che delle istituzioni, in primis della Prefettura». Ed è proprio a Palazzo del Governo che l’ex esponente del Partito democratico si rivolge, «a tutela dei messinesi».