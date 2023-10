Messina, putiferio in tangenziale: il 40enne scappa anche dall'ospedale

Sembra il copione di una serie piena di colpi di scena quanto accaduto in appena due giorni a Messina. Ieri un 40enne, residente nella provincia, aveva creato il caos in tangenziale perchè, dopo un incidente, aveva iniziato a dare in escandescenze, danneggiando anche diverse auto in coda e paralizzando ancora di più la circolazione. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisico, è stato poi trasportato all'ospedale Papardo, dal quale oggi, però, è fuggito.

L'uomo è tuttora attivamente ricercato dalle forze dell'ordine.