Messina, centra un'auto in sosta e si ribalta con la sua Panda: lievemente ferita una 77enne

Incidente autonomo questo pomeriggio in via Giuseppe Fava, arteria di collegamento tra la zona di Santa Lucia e quella San Filippo. Una 77enne a bordo della sua Panda ha centrato un'auto in sosta e nell'impatto si è ribaltata. Fortunatamente per la donna solo ferite lievi, medicate dai sanitari del 118. Sul posto anche la sezione infortunistica della polizia municipale.