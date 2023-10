Lipari, maltrattamenti e vessazioni alla compagna: arrestato un 41enne

Maltrattamenti e vessazioni nei confronti della compagna. Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Lipari hanno arrestato un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, sul cui conto sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di atti persecutori. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una attività investigativa svolta dai carabinieri che ha permesso di ricostruire le vessazioni cui era sottoposta la donna in forte stato di ansia, paura e timore per la propria incolumità. L’arrestato è stato posto ai domiciliari nella propria abitazione.