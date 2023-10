Messina, scende dall'auto e dà in escandescenze sulla tangenziale. Traffico bloccato per ore

Una lunga coda di automezzi, per diversi chilometri, si è formata ieri in tangenziale intorno alle 21 per un singolare episodio tuttora in corso di ricostruzione. Lungo l’A20, in direzione Messina, poco dopo l’uscita dalla galleria Baglio, a seguito di un incidente con altre due vetture, un uomo è sceso dall’auto su cui viaggiava e ha manifestato grande nervosismo per l’accaduto: da qui lo stop immediato alla circolazione e il formarsi dell’estenuante fila di autovetture. Fortunatamente l’imprevisto rallentamento, per qualcuno anche brusco, non ha causato ulteriori incidenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, sottosezione di Boccetta ed un’autoambulanza del 118, per dare assistenza alla persona in preda al nervosismo e al contempo anche agli esacerbati automobilisti, consentendo il ritorno delle condizioni di sicurezza. Dopo oltre un’ora il caso è stato risolto grazie agli agenti che hanno convinto l’uomo a farsi trasportare all’ospedale Papardo. Sono così finiti anche i disagi di chi non riusciva più a tornare a casa.