Al Messina Street food Basile a tutto campo: "Via Don Blasco a breve, per Tremestieri il Governo dia un segnale"

Per l’ultima serata a piazza Cairoli c’era anche il sindaco Federico Basile che ha partecipato anche alla diretta di RTP condotta da Salvatore De Maria: «C’è una piazza piena per seguire un evento che non è solo culinario ma enogastronomico con una portata più vasta, è una piazza che ha animato l’isola pedonale, vedo tanta gente che prima di arrivare alle casette del “food” fa anche un giro dei negozi, anima in maniera diversa un elemento che è attrattore di un sistema che può funzionare e funziona. Siamo al quinto anno della manifestazione, dal 2017 ad oggi le cose si sono evolute, non solo in termini numerici, ma di qualità. Ci sono tanti chef che portano le loro peculiarità, ho visto un “press tour” di alcuni blogger che vengono da fuori, è un evento che attrae e che non è solo cibo, ma anche tutela dei prodotti territoriali. Con Andy Luotto abbiamo fatto un bella chiacchierata, forse andrò a trovarlo a Roma, lui porta un tipo di cucina che parte dal territorio, penso che anche questi scambi interculturali nell’ambito culinario servono alla nostra città». Poi ha spaziato sui temi più ricorrenti in questi giorni come parcheggi, cantieri aperti e isole pedonali. Ed infine su due grandi opere non ancora concluse come la Nuova via Don Blasco ed il porto di Tremestieri.