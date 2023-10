Messina, scende dall'auto e dà in escandescenze sulla tangenziale. Traffico bloccato per ore

Una lunga fila si è formata stasera lungo la tangenziale in direzione Messina, nel tratto successivo all'uscita dalla galleria Baglio, in conseguenza di un particolare episodio. Una persona, per cause in corso di ricostruzione, è scesa dall'auto e ha dato in escandescenze, rischiando anche di essere investita. Si sono evitate gravi conseguenze per l'automobilista ma non una coda di diversi chilometri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, sottosezione Boccetta, e anche un'autoambulanza. La situazione si è sbloccata solo quando l'uomo, che viaggiava solo, è stato convinto dagli agenti dell'autostrada a farsi trasportare in ambulanza all'ospedale Papardo. Difficoltà a smaltire le lunghe file che si sono formate a causa del blocco stradale. Il traffico è rimasto paralizzato per quasi due ore con tantissimi automobilisti in “ostaggio”. Alti i rischi: perché se qualcuno si fosse sentito male sarebbe stato difficile soccorrerlo.