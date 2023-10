Barcellona, scontro tra due vetture: travolta auto dei carabinieri

Autoradio in dotazione ai carabinieri della Compagnia è stata coinvolta nella tarda mattinata di ieri in un incidente stradale per le manovre compiute da due automobilisti. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma solo contusi. Danni rilevanti invece per la vettura su su cui viaggiava una pattuglia di militari rimasti momentaneamente incastrati nell’abitacolo. L’incidente si è verificato lungo la via del Mare, strada arginale che si snoda accanto al Longano. L'arteria in più tratti – pur mantenendo inalterato il doppio senso – è caratterizzata da restringimenti, in quanto scorre tra il muro d'argine del torrente ed i fabbricati realizzati nel tempo lungo il margine stradale opposto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’auto per schivare una seconda vettura da cui sarebbe stato aperto uno sportello all’improvviso, ha deviato il senso di marcia per schiantarsi contro la vettura dei carabinieri che sopraggiungevano dalla corsia opposta. L'impatto è stato inevitabile. Sul posto un’ambulanza è intervenuta per medicare le persone coinvolte che, tuttavia,non hanno avuto necessità del pronto soccorso.