Autostrada Messina-Catania, lavori allo svincolo di Roccalumera: ecco le limitazioni

Autostrade Siciliane informa che nei prossimi giorni, lo svincolo di Roccalumera (km 22+000) sulla autostrada A/18 Messina-Catania sarà oggetto dei seguenti lavori per permettere la realizzazione degli impianti di messaggistica variabile:

?? dal 16 al 17 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 18:00, rimarrà chiusa la rampa di ingresso in direzione Catania dello svincolo di Roccalumera;

?? dal 16 al 20 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 18:00, rimarrà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Messina, in transito in direzione Catania;

?? dal 18 al 20 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 18:00, rimarrà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania, in transito in direzione Messina.