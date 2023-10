Messina Street Food Fest senza file: cibo e token anche a domicilio

La vera "ondata" deve ancora arrivare, ma il Messina Street Food Fest, dopo i numeri da capogiro della prima giornata (piazza Cairoli gremitissima di giovedì sera), promette benissimo. Anche perché, per la principale paura degli avventori, ovvero quella delle lunghe code per l'acquisto dei token, è stata trovata una soluzione che sta funzionando, come racconta Xenia, la responsabile dello shop dell'evento.

"Nei primi due giorni - spiega - siamo riusciti a smaltire molte code anche grazie a questo servizio che è ottimo soprattutto per anziani e per chi non può spostarsi". Il servizio dei token a domicilio, che Eventivamente ha organizzato a braccetto con "MyLillo", società di delivery tutta messinese, è stato finora molto apprezzato dai messinesi.