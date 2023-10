Rischio idrogeologico a Messina, dalle 12 alle 14 esercitazione della Protezione civile

Oggi dalle 12 alle 14, il programma della settimana nazionale di protezione civile prevede una esercitazione per la verifica e la conoscenza di avvisi meteo e rischio idrogeologico, sistema alert system, sistema di allerta con sirene per informazione alla popolazione. Le prove di attivazione delle sirene si realizzeranno in diciotto siti comunali: Altolia, Briga Superiore, Giampilieri Marina, Giampilieri Superiore, Giampilieri scuola, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Galati Santa Lucia, Bordonaro, Zafferia Monalla, Zafferia chiesa, Zafferia, Larderia, Faro Superiore e torrente Santo Stefano. Tre suoni differenti per segnalare il preallarme, l’allarme, il cessato pericolo. Messina si è dotata di un sistema all’avanguardia per le segnalazioni di protezione civile implementando la sua rete di sirene da 8 (quelle del post Giampilieri) a 18.