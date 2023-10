Messina, Panda intralcia il traffico su via Santa Maria Alemanna: in tilt il servizio pubblico in uscita dal Cavallotti

Una Panda intralcia il traffico nel centro cittadino e le conseguenze si ripercuotono nel servizio di trasporto pubblico in uno dei punti nevralgici della città. Succede a Messina (all'incrocio tra la via Santa Maria Alemanna e il viale San Martino). Numerosi gli autobus in fila - in uscita dal terminal Cavallotti - a causa dell'auto parcheggiata in maniera troppo... creativa, che hanno inevitabilmente congestionato la circolazione fino all'arrivo del carro attrezzi che ha prelevato la Panda. Del proprietario/a neanche l'ombra, e dire che il tutto è durato circa 30 minuti. Bloccati nei parcheggi anche molti automobilisti che sempre lungo la via Santa Maria Alemanna avevano lasciato la loro auto all'interno degli stalli blu. A tentare di disciplinare il transito nella parte bassa del Viale gli addetti dell'ATM che hanno provveduto a verbalizzare il mezzo. Quando il carro attrezzi è riuscito a portar via la Panda, è stata come una liberazione per molti, soprattutto per i molti passeggeri rimasti sui bus incolonnati.