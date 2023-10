Messina, il murale di Lillo definitivamente cancellato. I lavori vanno avanti spediti

Il murale di Lillo il marinaio è stato definitivamente cancellato nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’iHub. A realizzarlo era stato l’artista, Fabrizio Sarti, in arte Sea, nell’ambito di un progetto avviato negli anni duemila che ha coinvolto non solo Messina, ma diverse altre città italiane. Impossibile dare una nuova casa a quel Lillo, l’amministrazione comunale però sta lavorando per una nuova versione di quell’opera. L’assessore alle politiche giovanili, Liana Cannata, ha già contattato l’artista originario di Varese per dargli un nuovo incarico per la realizzazione di un nuovo Lillo, il marinaio 2.0 nella visione che lo stesso Sea vorrà dare a distanza di circa 20 anni.

La prima idea dell’amministrazione era quella di utilizzare l’illustrazione digitale dell’opera per tornare comunque a campeggiare sulla facciata del nuovo edificio che sorgerà sulle macerie degli ex Magazzini Generali, ma ci vorrebbe troppo tempo. E soprattutto occorre rispettare determinati criteri ed indicazioni della Soprintendenza per alcuni palazzi del centro storico. La soluzione, allora, è quella di una nuova location sulla quale gli uffici di Palazzo Zanca stanno lavorando ormai da giorni. L’intenzione è quella di coinvolgere la cittadinanza nella scelta e nella prossima settimana potrebbe essere lanciata qualche idea proprio in tal senso.