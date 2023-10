UniMe Games, vince il dipartimento di Patologia umana

Il dipartimento di Patologia umana dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi" vince la seconda edizione degli "UniMe Games", bissando il successo maturato nella scorsa edizione. Una competizione dominata, con la conquista di quattro medaglie d'oro su sei. Podio completato al secondo posto da "Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali" e al terzo da "Giurisprudenza".

Al di là del puro evento sportivo, gli "UniMe Games" hanno avuto il grande merito di unire sotto un unica bandiera l'intero ateneo, sensibilizzando i temi della disabilità, dell'inclusione sociale e dell'internazionalizzazione, grazie anche alla fortissima presenza di studenti stranieri. Manifestazione, quindi, che diventa unica nel suo genere, in cui è stato prezioso anche il contributo fornito della radio di ateneo UniversoMe, costantemente attiva sui social e con trasmissioni in diretta dalla Cittadella universitaria.

Madrina della serata conclusiva e della premiazione, andate in scena nella suggestiva location dell'anfiteatro, la professoressa Graziella Scandurra, anima di questi "UniMe Games": «Sono stati giorni intensi, emozionanti sin dal momento della cerimonia inaugurale, con il discorso di Simona Cascio (capitana della Nazionale italiana sordi) che ha invitato tutti noi a superare le nostre disabilità. Poi, grazie all'idea di Monica Morabito, con il progetto "Try this ability", abbiamo avuto il privilegio di provare gli sport paralimpici, perché il modo migliore per camminare insieme e capire i bisogni e le difficoltà dell'altro. Ringrazio i ragazzi di "Crescendo" che hanno fortemente voluto questo evento anche quest'anno; grazie al magnifico rettore che ci ha sostenuto con grande entusiasmo in questa iniziativa. Abbiamo attenzionato fragilità, inclusione e internazionalizzazione, perché riteniamo che sia fondamentale non solo che gli studenti stranieri vengano a studiare da noi, ma che siano parte assolutamente integrante e lo sport, in questo senso, è un valore assoluto».

