Messina: Cairoli, ecco come la zona a monte diventa una vera piazza

Ha decisamente un altro aspetto piazza Cairoli, quantomeno la parte a monte, liberata dai cantieri. I lavori conclusi di recente hanno restituito ai cittadini e ai turisti uno slargo totalmente e realmente pedonale. Rimossa, quindi, la strada che circondava la piazza, sostituita da un unico piano di calpestio che permette di godere al meglio quello che da sempre è considerato il “Salotto buono” della città dello Stretto. Con l’interdizione al transito veicolare di questa porzione del tessuto urbano, non aveva ragione di esistere l’asfalto un tempo destinato ai veicoli. Un look decisamente diverso, quindi, per la zona a monte, mentre la metà lato mare presenta ancora il vecchio aspetto. Una semitrasformazione già apprezzata ieri da quanti, approfittando della bella giornata, hanno fatto delle passeggiate. La stessa cosa avverrà nei prossimi giorni, con lo Street food.