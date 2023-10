Messina, a Piazza Duomo la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta

Il 14 ottobre prossimo, dalle 9 alle 19, in Piazza Duomo avrà luogo la 4^ edizione della Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta; membri e volontari dell’Ordine daranno vita a numerose iniziative, con lo scopo di far conoscere la storia e la natura dell’Ordine, descriverne le principali attività ed attrarre nuovi importanti volontari.

Verrà allestito un punto informativo ove personale della locale Delegazione e dell’A.C.I.S.M.O.M. e del C.I.S..O.M. riprodurrà simulazioni di pronto soccorso; medici, infermieri e psicologi dell’Ordine di Malta saranno a disposizione per rispondere alle domande e informare i cittadini sui molteplici progetti di assistenza per aiutare i Signori malati, i disabili, i poveri, gli anziani, sia a livello locale che internazionale. Membri e volontari racconteranno la loro esperienza spirituale e di servizio tra le fila di uno dei più antichi ordini religiosi di fede cattolica. Le attività si concluderanno con un momento di raccoglimento e di preghiera.