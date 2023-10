Il frigorifero va in cortocircuito, tragedia sfiorata a Milazzo: in fiamme un appartamento a San Papino

Momenti di grande apprensione la notte scorsa in piazza San Papino per un incendio divampato poco dopo l’una in un appartamento al secondo piano del palazzo che sorge proprio di fronte al campetto di calcio.

A provocare il rogo sarebbe stato un cortocircuito di un frigorifero. Per fortuna ad accorgersi di quanto stava accadendo il proprietario, che era ancora sveglio ed ha subito avvisato gli altri condomini contestualmente alla chiamata alla caserma del locale distaccamento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi delle squadre di Milazzo, Messina Nord e della Centrale provinciale che hanno domato le fiamme. Il palazzo, di cinque piani, è stato invaso dal fumo. Per mettere in sicurezza lo stabile i residenti sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni. Nessun ferito.