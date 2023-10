Messina Street Food Fest, trasmissioni in diretta su Rtp, Gazzettadelsud.it e Antenna dello Stretto

Tante le novità per il “Messina Street Food Fest”, a cominciare dalla media partnership con il Gruppo Ses Gazzetta del Sud - Rtp che sarà presente a Piazza Cairoli con una sua “casetta” per interviste, stand up e dirette. Sono numerosi gli appuntamenti programmati per poter seguire tutto l’evento attraverso le voci ed i servizi dei giornalisti. Il “Messina Street Food Fest” sarà raccontato su radio Antenna dello Stretto la mattina in diretta per circa tre ore; inoltre dalle 18 alle 19.20 è prevista una trasmissione in diretta su Rtp e su Gazzettadelsud.it condotta da Salvatore De Maria, con interviste ai commercianti e a vari ospiti. Ci saranno anche i volti noti di Rtp e della Gazzetta del Sud che commenteranno da Piazza Cairoli la manifestazione e intervisteranno diversi personaggi. Ci sarà pure un collegamento in diretta nel tg delle 19.30 e la prima puntata della nuova stagione del talk “Scirocco”, venerdì 13, si terrà proprio da piazza Cairoli con Emilio Pintaldi.

Altra new entry è Radio Messina Street Food Fest su FreeTime Dj Radio con lo speaker e dj messinese Alfredo Reni che condurrà con Ermy. Sarà in onda durante le ore di apertura del villaggio, diffusa in streaming e con app dedicata installabile su tutti i cellulari.

Non solo musica, ma chiacchiere con esponenti dello spettacolo all'insegna dello slogan “La bella Messina”. Si comincia giovedì 12 alle 18 con Maurizio Gugliotta, alle 18,30 Delvento, Alessio Toscano dell'Associazione Nino Cucinotta e Luciano Fiorino. Venerdi 13 alle 12 Ninni Panzera, alle 13 Maurizio e Sabrina Marchetti. Alle 18.30 Loredana Polizzi. Sabato 14 alle 12 Umberto Parlagreco, alle 12.30 Tony Canto, alle 13 Ninni Bruschetta. Alle 18 Letizia Bucalo Vita e alle 18,30 Antonino Cicero. Domenica 15 alle 11.30 Le Glorious4, alle 12.30 Roberto Zen Bonaventura, alle 17.30 Daniele Passaro. Alle 18 Maurizio Mastroieni e alle 18,30 Lelio Bonaccorso. Inoltre alle 19,30 saranno ospiti i dj Stefano Falcone, Leo Lippolis e Helen Brown. L'app FreeTime DJ Radio si può scaricare da Apple Store e da Google Play.