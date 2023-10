Messina, la domenica in via I Settembre non uno spettacolo onorevole

Non è uno spettacolo decoroso quello che si presenta spesso la domenica mattina nelle principali vie del centro città. A cominciare dalla via I Settembre, cuore della movida il venerdì e sabato sera ma specchio disonorevole la domenica mattina, quando bottiglie, cartacce e rifiuti vari sono presenti in quantità in strada. Il tutto davanti a turisti e croceristi che si interrogano su come questo sia possibile in una città che si definisce turistica. Rilanciamo a Messina Servizi le segnalazioni che arrivano in redazione.