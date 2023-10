Rivoluzione nel settore delle costruzioni, a Messina incontro sulle frontiere dell'edilizia sostenibile

Interessante incontro nella Chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina, dove ieri si è svolto un convegno di risonanza nazionale su “Roadmap di Fimaa per gli Agenti Immobiliari di domani tra case Green e Tutela legale", che ha attirato l'attenzione degli agenti immobiliari e degli stakeholders del settore.

All’incontro erano presenti il Presidente nazionale Fimaa Santino Taverna e il Vicepresidente Nazionale Marco Mainas, il Presidente provinciale Giuseppe Fotia, Carmelo Picciotto presidente provinciale di Confcommercio e il sindaco di Messina Federico Basile. L'evento ha evidenziato le dinamiche emergenti nel mercato immobiliare e discusso su come queste influenzeranno i prezzi degli immobili, in particolare alla luce della nuova normativa europea. La legge, con un focus sulla sostenibilità e l'ecologia, sta spingendo per una rivoluzione nel settore delle costruzioni. Ogni nuovo edificio dovrà rispettare criteri ecologici rigorosi e gli edifici esistenti dovranno essere adeguati a questi nuovi standard. Questa transizione verso un'architettura più "verde" e sostenibile avrà inevitabilmente un impatto sui prezzi degli immobili. In sintesi, l'evento di Messina ha evidenziato come il mercato immobiliare sia in una fase di transizione, influenzata dalle nuove leggi europee sull'edilizia sostenibile. Per gli agenti immobiliari, questo rappresenta sia una sfida che un'opportunità, richiedendo aggiornamento e adattamento alle nuove realtà del settore.

E’ stato un incontro importante anche per rafforzare e saldare sempre di più l’importante collaborazione tra Confcommercio e Fimaa. Carmelo Picciotto, Presidente di Confcommercio Messina, ha sottolineato l’importanza di fare squadra da parte di tutte le componenti Confcommercio, e di portare avanti le importanti battaglie insieme come con la Fimaa su rivoluzione green degli edifici e maggiore tutela legale. Ha inoltre rimarcato gli importanti risultati ottenuti a Messina grazie alla collaborazione con la Fimaa e con il presidenze Fotia in provincia di Messina, auspicando che questo tipo di lavoro possano incidere ed estendersi sempre più in ambito nazionale. Infine, ha auspicato che anche grazie alla Fimaa si possa concretizzare al più presto il progetto dei “distretti del commercio” per far rinascere la città di Messina”. A tal proposito, il Presidente provinciale Giuseppe Fotia, organizzatore del Convegno, ha evidenziato l’importante collaborazione con la Confcommercio e ha sottolineato la concomitante importanza di una formazione sempre più attenta e profonda, attenta alle dinamiche del mercato e sempre aggiornata sulle novità normative, in continua evoluzione: "La comprensione dei nuovi standard e delle tecnologie eco-compatibili diventerà essenziale. La Fimaa è impegnata a fornire agli agenti tutte le risorse e le competenze necessarie per navigare in questo nuovo panorama". Crescono infatti le preoccupazioni per le potenziali implicazioni legali legate all'adeguamento degli edifici esistenti. Urge la necessità di una chiara tutela legale per gli agenti immobiliari, in modo da garantire che le transazioni siano effettuate in modo etico e conforme alle nuove regolamentazioni.

Infine, secondo il Presidente di Fimaa Italia Santino Taverna: "La normativa attuale non rappresenta solo una sfida, ma anche un'opportunità immensa. Gli agenti immobiliari devono ora considerare la sostenibilità come un valore aggiunto, un elemento che può differenziare una proprietà e aumentarne il valore".