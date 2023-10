Messina, una 80enne muore al Papardo: aperta un’inchiesta. Ha subito tre interventi chirurgici

Morta il 2 ottobre scorso dopo tre interventi chirurgici eseguiti all’ospedale Papardo. È questa la triste vicenda dell’80enne Silvana Bellirè, originaria di Bagnara, che dopo il ricovero urgente nel grande ospedale di contrada Sperone per un problema all’addome non ce l’ha fatta. Adesso, dopo la denuncia presentata in Procura da uno dei figli, che è assistito come parte offesa dagli avvocati Giovanni e Giulia Mannuccia, il sostituto procuratore Roberta La Speme ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti. A giorni affiderà l’incarico per l’esecuzione dell’autopsia.

L’odissea sanitaria della signora Bellirè - racconta il figlio nella denuncia presentata alla Polizia -, è iniziata il 1° settembre scorso, quando la madre ha effettuato una visita da tempo prenotata al reparto di Chirurgia dell’ospedale. Dopo la visita le venne riscontrato «un rigonfiamento all'addome, all'altezza dell'ombelico», e la donna venne «inviata immediatamente al pronto soccorso generale per effettuare una Tac. A seguito dei risultati della Tac, i sanitari la ricoveravano subito operandola lo stesso pomeriggio. Finito l'intervento, i sanitari informavano me e mio fratello - prosegue a dire il figlio della paziente deceduta -, che era stata trovata “una strozzatura” per la quale, per evitare di mettere una sacca esterna per una migliore qualità della vita, i medici avevano effettuato un intervento che aveva previsto un taglio della strozzatura e successivo ricongiungimento dei due margini della parte tagliata».

