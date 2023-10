Omicidio Catania a Furci, Nucifora conferma le sue dichiarazioni

Ha risposto alle domande della gip Misale. E ha riconfermato in sostanza le sue dichiarazioni nell'imminenza dei fatti. Si è concluso intorno alle 14 al Palazzo di Giustizia di Messina l'interrogatorio di convalida del fermo per Gaetano Nucifora, il 57enne di Roccalumera che lunedì sera a Furci Siculo ha ucciso l'ex poliziotto 63enne Giuseppe Catania, colpendolo da distanza ravvicinata per tre volte con il suo fucile da caccia. Accanto all'uomo, che è accusato di omicidio volontario, il suo legale di fiducia, l'avvocato Gianni Miasi.

Davanti alla gip Misale, che si è riservata la decisione, s'è consumato così un altro passaggio cruciale dell'indagine dei carabinieri gestita dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dalla sostituta Roberta La Speme.