Rocambolesco incidente questa mattina a Provinciale. Un furgoncino ha parcheggiato sui binari della linea tranviaria è stato investito da un city way in viaggio. Ennesimo episodio sulle strade cittadine messinesi che dimostra che le nome più basilari spesso non vengono rispettate. Non sono mancati i commenti anche severi dei passeggeri che hanno chiosato "E dire che stamattina ho preso il tram per fare prima".