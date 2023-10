Messina, denunciato autotrasportatore di 29 anni: materiali pericolosi senza essere in regola

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Castanea delle Furie, nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno denunciato – in stato di libertà - un 29enne autotrasportatore messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di raccolta illecita di rifiuti.

Nel corso dei controlli, in località Rodia di Messina, i Carabinieri hanno sottoposto a verifica un autocarro condotto dal 29enne a bordo del quale è stata riscontrata la presenza di rifiuti pericolosi e non quali pedane in legno, vernici, rame ed altro ancora, in assenza dei previsti formulari e titoli autorizzativi. I militari dell’Arma hanno pertanto denunciato il 29enne all’Autorità Giudiziaria, procedendo al sequestro del mezzo e di tutto il materiale trasportato.

Il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio.