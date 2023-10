Sant’Alessio Siculo, sub non riemerge e i compagni danno l'allarme. Ritornato a riva dopo un'ora e mezza

Ore di apprensione nella tarda mattinata di oggi ai Sant’Alessio Siculo. Tre giovani sud di nazionalità straniera si erano immersi nello specchio di mare sotto il Capo, alla periferia sud del paese, ma al momento di tornare a riva uno dei tre non è riemerso ed è stato perso di vista dai compagni. Tornati sulla spiaggia, preoccupati per le sorti dell’amico, hanno dato l'allarme avvisando i soccorsi e sul posto è intervenuta la Guardia costiera di Messina, con la motovedetta Cp 852 della Capitaneria di Porto e un gommone del Nucleo Sommozzatori. Le ricerche del sub disperso sono andate avanti per circa un'ora e mezza, fin quando il giovane è riuscito autonomamente tornare a riva raggiungendo gli amici rimasti ad attenderlo preoccupati sulla battigia. A quel punto i mezzi della Guardia costiera hanno fatto rientro a Messina.