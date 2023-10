Milazzo, il Comune chiede i danni alla società che gestisce le soste a pagamento per la sospensione del servizio

E' scontro tra il comune di Milazzo e la Sis. La società chiede i danni per la sospensione del servizio. La società di Perugia si è attivata con i propri legali per adire ai competenti organi giudicanti al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni economici e di immagine che sta subendo e che subirà a seguito di questa vicenda e nei giorni scorsi ha formalizzato il ricorso al Tar. La giunta municipale, ricevuto il ricorso, ha subito approvato una delibera con la quale dà mandato agli uffici di nominare un legale per costituirsi nel giudizio proposto dalla società che si era aggiudicata l’appalto triennale per la gestione della sosta a pagamento nella città di Milazzo. Gara poi annullata in autotutela dall’ente che – nella motivazione – ha spiegato di aver riscontrato alcune anomalie che non avrebbero consentire lo svolgimento di un servizio ottimale. La Sis, dopo aver contestato il provvedimento l’ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo chiedendo il risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese sostenute sia per la partecipazione alla gara che all’acquisto di quanto richiesto, in primis, i parcometri.