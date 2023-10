Messina, nuovo asfalto nelle vie del centro nell'arco di un mese. Basile: "Chiedo pazienza e collaborazione"

Venti giorni di passione per i messinesi e soprattutto per gli automobilisti messinesi. L’amministrazione comunale ha programmato a partire da lunedì prossimo i lavori per il rifacimento dell’asfalto in altre quattro arterie della città. Si tratta della via Celi e dei viali della Libertà, Boccetta e via La Farina. I lavori con asfalto fonoassorbente e drenante per ridurre la rumorosità dei transiti dei mezzi e per facilitare l’assorbimento della pioggia. Oggi il sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio e l’assessore Salvatore Mondello hanno voluto “presentare“ il programma degli interventi alla città chiedendo che i messinesi abbiano pazienza e possano capire il momento delicato. Sul viale Boccetta il cantiere sarà aperto di notte mentre in tutti gli altri tratti si dovrà lavorare di giorno ma a corsia ridotta quindi senza chiudere al traffico. Naturalmente si creeranno dei rallentamenti e sarà utile un po’ per tutti pensare a vie alternative, ove possibile.

I lavori

Saranno interessate agli interventi di ripristino, recupero, e miglioramento della qualità ambientale di tratti delle vie Adolfo Celi (ex SS 114), La Farina, viale Boccetta e viale della Libertà. Per ciascuno erano in bilancio 1.360.000 euro con eccezione di viale Boccetta per il quale sono previsti 1.173.000 euro. Il totale è di oltre 6,6 milioni di euro. A base d’asta, al momento degli inviti alla procedura sono andati per tutti e cinque poco meno di un milione di euro. I fondi resi disponibili consentono il rifacimento del fondo di circa 1,5 km (4,5 complessivi) per le vie Celi, Battisti e Boccetta. Quasi due km per via La Farina e Libertà. 6,5 km in totale. Manca invece l’ultimo tappetino d’asfalto nel tratto di via Battisti. fra via S. Cecilia e il Tribunale.

Il sindaco Basile: usiamo i mezzi pubblici

"Grande impegno da parte nostra ma anche un po' di sacrificio da parte di tutti. Lo stiamo comunicando per tempo che andremo incontro a dei disagi che però saranno ripagati da un buon risultato. Anche gli asfalti saranno diversi nella loro tipologia, si tratta infatti di materiali fonoassorbenti". "La raccomandazione, visto abbiamo tanti autobus a disposizione, è quella di lasciare l'auto e utilizzare quanto più è possibile il mezzo pubblico".