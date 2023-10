Street Food Messina, Palella: "Lo scorso anno 112mila presenze, vogliamo superarci"

"Il Messina Street Food Fest taglia il traguardo dei cinque anni con grande emozione ma anche tanta energia - ha detto Alberto Palella -. Puntiamo a fare crescere ancora la manifestazione. Si tratta di un appuntamento che nel tempo si è consolidato, tanto da diventare una tradizione per migliaia di persone che vengono da tutta la Sicilia e la Calabria, non solo per le specialità di cibo da strada che proponiamo, ma soprattutto per assaporare il senso della festa, dello stare insieme, della condivisione. Lo scorso anno abbiamo toccato le 112mila presenze, si tratta di numeri importanti che ci auguriamo di incrementare ulteriormente. Come presidente di Confesercenti Messina, non posso non ricordare anche che la manifestazione fin dagli esordi ha generato indotto e favorito tutte le attività commerciali del centro città, in particolare quelle legate alla ristorazione e le strutture ricettive. Nel 2022 – evidenzia il presidente di Confesercenti – durante le giornate del Messina Street Food Fest, il 78% delle strutture alberghiere e d’accoglienza erano occupate”.

«Una buona iniziativa che aiuta a fare sistema e che ormai è strutturata», è stato il commento del sindaco Federico Basile, presente insieme a tutti gli assessori della Giunta. «Fare rete e fare sistema – ha detto – vuol dire anche trasporti, sono convinto che i cittadini useranno di più gli autobus per recarsi alla manifestazione, credo che lo street food faccia parte della voglia di Messina di riscoprire il territorio».