Minaccia un dipendente con le forbicine per rubare salmone al supermercato: arrestato 25enne a Messina

Si è consumata pochi giorni fa una rapina impropria all’interno di un supermercato cittadino ad opera di un venticinquenne messinese che, sorpreso a trafugare cinque confezioni di salmone affumicato, avrebbe aggredito un dipendente che lo invitava a consegnare la merce sottratta, minacciandolo con un paio di forbicine.

A conferma delle dichiarazioni rese da vittima e testimoni, le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Il venticinquenne, rapidamente individuato dai poliziotti, è stato arrestato per il reato di rapina impropria e contestualmente denunciato per i reati di minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura confermata anche all’esito del processo per direttissima.