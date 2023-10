Messina, via alle richieste di sgravi per la Tari: ne usufruiranno oltre 1000 famiglie

Ci sarà tempo fino ai primi di novembre per poter presentare le istanze di riduzione o esenzione della Tari. Uno sgravio consistente per tutte quelle famiglie messinesi che sono in affanno economico e che tirerebbero un bel sospiro di sollievo se potessero non dover pagare anche il tributo dei rifiuti.

Entro la settimana in corso chi ha i requisiti potrà presentare la propria richiesta on line o, alla vecchia maniera, con un modulo cartaceo e poi attendere la graduatoria che verrà fuori dall’incrocio dei dati.

Chi ne può godere? Due sono i profili che potranno usufruire della riduzione della Tari 2023. Soggetti che versano in stato di disagio economico e ultrasettantenni che siano unico componente del nucleo familiare con invalidità del 100%.

Per chi è in disagio socio economico, la proposta prevede un budgeto complessivo di 564mila euro. Hanno diritto alle agevolazioni i contribuenti con un reddito Isee del nucleo familiare, fino a 13.500 euro. Verrà stilata una graduatoria redatta, tenendo presente che chi sarà fino alla posizione numero 500 godrà di una esenzione totale del tributo mentre i contribuenti dal n° 501 al n° 1.000 saranno esentati dal pagamento di 2 rate del tributo. Avrà la precedenza il reddito più basso, quindi il nucleo familiare in cui è presente il maggior numero di componenti; in caso di ulteriore parità avrà la precedenza l’intestatario dello stato di famiglia di età più elevata.

Poi c’è il secondo profilo, quello della ultrasettantenni, unico componente del nucleo familiare con invalidità del 100%. In questo caso accantonati 36mila euro. Sono esentati dal tributo, fino alla concorrenza dell’importo, i soggetti con Isee fino a 13.500 euro e verrà redatta una graduatoria in ordine crescente dell’indice. A parità di reddito avrà la precedenza il contribuente più anziano.

