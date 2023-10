Mazzarrà, i vigili del fuoco salvano un cane rimasto incastrato nella fessura di un muro a secco

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi poco prima delle 8, per recuperare un cane incastrato in una delle fessure presenti in un muro di contenimento a secco del letto del fiume Mazzarrà, nelle immediate vicinanze del ponte di Mazzarà Sant'Andrea, precisamente in contrada Salica'.

A salvare la bestiola è immediatamente intervenuta la squadra del distaccamento di Milazzo ma, vista la tipologia d’intervento, ha ritenuto opportuno richiedere il personale specializzato USAR-M del comando provinciale. Grazie anche alla collaborazione di una ditta privata, che ha contribuito mediante l'uso di un escavatore allo spostamento dei massi, i Vigili del fuoco sono riusciti a salvare il cane, fortunatamente illeso, e consegnarlo al legittimo proprietario intorno alle ore 13,20 circa.