Milazzo, la "Sciroccati band" trionfa al concorso "Stelle in musica"

Trionfo domenica sera alla finale del concorso musicale “Stelle in musica”, svoltosi al Parco Corolla di Milazzo per la “Sciroccati band”, talentuoso gruppo musicale nato tra i banchi di scuola dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Messina durante le ore di educazione musicale con la prof. Renata Paone.

Martina Cuscinà (voce), Daniele Bicchieri (pianoforte), Francesco Caruso (chitarra) e Simone Felicia (batteria) hanno entusiasmato tutto il Parco gremito di pubblico con la performance dal vivo “Bohemian rhapsody” dei Queen portando a casa il primo premio e i complimenti della giuria che li ha classificati quale migliore gruppo musicale in concorso.

Giovedì scorso i ragazzi si erano presentati alle selezioni riscuotendo, già da allora, grande consenso da parte della commissione esaminatrice che li ha invitati a partecipare ad un corso musicale di specializzazione nello studio del Maestro Puglisi per accrescere le competenze artistiche e musicali. Ieri sera il Gran Finale con applausi e trofeo da primo premio.

Anche Daniele Bicchieri, pianista della band, dotato di uno straordinario talento, ha partecipato al concorso da solista improvvisando un medley di brani classici di Mozart in chiave jazzistica evidenziando le sue incredibili doti musicali. Daniele ha vinto il secondo premio nella sezione “Performer”.

Un sogno ad occhi aperti quello che si è realizzato per i ragazzi della “Sciroccati band” di età compresa tra i 12 e i 13 anni che hanno vissuto un’esperienza davvero indimenticabile e che si sono detti comunque pronti a incentivare il loro incredibile talento e i loro studi musicali perché vedono la musica quale loro passione e loro futuro.