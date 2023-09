Messina, addio ai "gratta e sosta" ma arrivano i parcometri. Ecco le novità

Addio ai gratta e sosta? Sembra proprio di sì. E addio anche ai vecchi biglietti dell’autobus e del tram. Spazio alla tecnologia provando a non lasciare nessuno indietro. Da una paio di mesi l’Atm ha perfezionato una convenzione con l’azienda Sir (Servizi in rete srls) per la vendita dei tagliandi di sosta non più attraverso il “grattino” entrato nelle abitudini quotidiane dei messinesi e non solo, ma con un biglietto creato appositamente attraverso un computer multifunzione a disposizione dell’esercente che lo stampa a vista. L’automobilista invece di comprare un gratta e sosta generico ne comprerà uno specifico con lo stesso sistema con cui paga al tabaccaio una bolletta o una tassa.

In questi giorni l’azienda di via La Farina ha comunicato a tutti gli esercenti che i gratta e sosta sono in via di esaurimento. Nel senso che non saranno consegnati solo fino a quando le ultime scorte lo consentiranno. Ma non ci sono solo i tabaccai a vendere i biglietti per la sosta a pagamento e, per esempio, edicole, cartolibrerie o tutte le altre tipologie di negozi che sono diventati un riferimento per gli autisti non hanno la convenzione con Sir come i tabaccai. «Per risolvere – dice Giuseppe Campagna presidente di Atm – daremo loro un “Pos” per poter fare la stessa operazione dei tabaccai». C’è poi il tema della digitalizzazione dell’acquisto. Nel senso che non tutti hanno carte di credito a disposizione e vorrebbero acquistare in contanti. «Per questo stiamo studiando una doppia opzione – dice Campagna a proposito del caso di chi è fuori dal sistema Sir –. O l’esercente paga con la propria carta e incassa il contante o possiamo dare loro una carta prepagata dalla quale scalare i soldi che paga l’utente».

Ma sono in via d’”estinzione” anche i biglietti per il bus e il tram. Si chiude l’era del cartaceo a 360 gradi. «Vale lo stesso discorso fatto per i gratta e sosta – chiosa Campagna –. Dobbiamo aggiornare il nostro sistema con la tecnologia».

Ma le novità non finiscono qui. Infatti l’Atm sta preparando quella che potrebbe essere un’altra svolta per l’automobilista medio che non si è ancora affidato alle applicazioni sullo smartphone.

Infatti la società di trasporti cittadina ha messo in conto di acquistare i parcometri, le macchine sistemate agli angoli delle strade per distribuire i biglietti per la sosta senza ricorrere alla ricerca, non sempre agevole a certi orari, di un negozio che ti venda il “grattino”. Saranno una sessantina quelli che saranno posizionati nel centro città in maniera tale da essere raggiungibili e baricentrici rispetto ai punti cardine della sosta cittadina. Si tratta di una novità assoluta per Messina che, da quando ha introdotto la sosta a pagamento, le cosiddette ztl, ha sempre avuto a che fare a che fare con i tagliandi cartacei da acquistare in negozio. Il tutto mentre nel resto d’Italia i parcometri erano la principale soluzione. E nel portafogli delle novità c’è anche quella della moltiplicazione delle emettitrici automatiche per i biglietti del tpl.