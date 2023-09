L'arancino più grande del mondo, oggi a Messina la sfida per entrare nel Guinness dei primati

A Messina si sta per raggiungere un nuovo primato mondiale! Sta per arrivare, infatti, l’arancino più grande del mondo, creato da Stefano e Davide Ferro del Panificio, Rosticceria e Pizzeria Panyllo, con il supporto di Confcommercio Messina e il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina e con il sostegno del Comune di Messina.

Lo spettacolare evento nel quale i giudici del Guinness World Records - l’ente internazionale preposto - conferiranno il titolo, si svolgerà oggi a Piazza Duomo a partire dalle 16.

Giovedì al Salone delle Bandiere del Comune di Messina si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della manifestazione. All’incontro con la stampa sono intervenuti: il sindaco di Messina, Federico Basile; l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro; Stefano e Davide Ferro del Panificio Panyllo e ideatori del “Megarancino”; Sabrina Assenzio, presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina e che ha realizzato il progetto territoriale “MEGARANCINO l’arancino più grande del mondo: c’è la storia dentro”, coinvolgendo aziende e comuni della provincia.