Tamponamento a catena e 3 feriti sulla Messina-Palermo: code e rallentamenti tra Villafranca e Boccetta

Code e rallentamenti nel tratto Villafranca- Boccetta a causa di un tamponamento a catena lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo in direzione Messina. Coinvolte tre auto, alcuni degli occupanti sono rimasti feriti ma in maniera lieve. L'incidente si è verificato all'uscita della galleria Telegrafo in direzione Boccetta in un tratto a doppio senso di circolazione. Per far defluire i mezzi che si sono incolonnati in entrambe le direzioni, la Polstrada ha predisposto un senso unico alternato. Automobilisti inferociti, tuttavia, per i lunghi tempi di attesa, ma questa non è una novità in questo tratto di autostrada, soprattutto perchè nessuna segnalazione viene data all'ingresso, sia di Villafranca che di Messina, sull'incidente verificatosi nel bel mezzo della tratta.

