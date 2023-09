Porto di Tremestieri a Messina, la svolta. I lavori ad una nuova società: la "Teodoro" di Torrenova

Un passaggio del testimone che deve togliere l’etichetta di incompiuta alla più grande opera in appalto a Messina. Il porto di Tremestieri verrà completato da un’azienda messinese, la Costruzioni Bruno Teodoro spa con sede a Torrenova. Dovrà proseguire il lavoro lasciato ad un quarto dalla Nuova Coedmar di Chioggia che ha dovuto attivare le procedure giudiziarie di protezione per le crisi d’impresa per superare le difficoltà in cui era finita. Considerati i ritardi clamorosi sul ruolino di marcia dell’appalto del porto a sud ( sarebbe dovuto essere consegnato quest’anno) l’unica alternativa alla risoluzione del contratto era la cessione del ramo d’azienda. Ed è stato proprio il tribunale di Venezia ad affidare alla società nebroidea l’appalto del nuovo porto commerciale della città, dopo una selezione fra le quattro aziende che hanno partecipato al bando lanciato ad inizio estate.

Il dubbio è legato soprattutto al fatto che da un anno e mezzo il cantiere è deserto e il mare non fa sconti a chi prova a domarlo. È assai probabile che una parte delle opere già realizzate debbano essere riviste perché rovinate dalle mareggiate o dalla salsedine. Il prossimo step sarà la formalizzazione della cessione del ramo d’azienda, quindi la firma del nuovo contratto con il Comune e quindi si potrà parlare della nuova cantierizzazione. Tempi? difficile da prevedere, ma un mese sembra il minimo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina