Messina, ancora lavori sulla rete idrica: domani acqua solo fino alle 10 nella zona centro-nord

Un'altra mattinata di disagi aspetta i messinesi. L'Amam informa che nella giornata del 29 settembre sarà al lavoro per riparare una conduttura nel villaggio di Santa Margherita, in località Runci. Per permettere il corretto svolgimento dei lavori e garantire la massima sicurezza dei tecnici, sarà necessario sospendere momentaneamente il flusso idrico da Fiumefreddo verso la città. A partire dalle 10 la distribuzione verrà sospesa nelle zone del centro e del nord cittadino servite dalla rete idrica, inclusi i villaggi costieri e collinari. Nuovi disagi dunque con preavviso minimo.