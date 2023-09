Messina, Camera di commercio e Centro per l’impiego firmano il protocollo d’intesa

Creare una rete permanente di attori del mercato del lavoro per favorire l’occupazione nel territorio provinciale e venire incontro alle esigenze professionali delle imprese. È questo l’obiettivo che la Camera di commercio e il Servizio Centro per l’impiego di Messina e Villafranca Tirrena intendono perseguire con il protocollo d’intesa firmato questa mattina al Palazzo camerale. «Creare un collegamento sempre più diretto tra domanda e offerta di lavoro è essenziale – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – un obiettivo che la Camera di commercio di Messina porta avanti da anni con il progetto “Excelsior - Sistema informativo per l’occupazione e la formazione”. Un progetto di Unioncamere, in collaborazione con ministero del Lavoro, Anpal e Unione europea, che monitora le prospettive domanda di lavoro e fabbisogni professionali, formativi e di competenze espressi dalle imprese. Si tratta di un’indagine che viene effettuata dal personale dell’Azienda speciale servizi alle imprese del nostro Ente camerale, che consente di ottenere dati previsionali mensili e annuali su ciò che viene richiesto maggiormente dalle imprese del territorio messinese. Oggi, ampliare le potenzialità di raccolta delle richieste delle aziende e, contestualmente, allargare l’ambito di diffusione delle candidature delle persone in cerca di occupazione è estremamente importante. Ed è in quest’ottica che si colloca il protocollo firmato questa mattina con il Centro per l’impiego».

«La volontà è quella di creare una rete collaborativa e informativa efficace – dichiara Giacomo De Francesco, dirigente del Servizio Centro per l’impiego - in grado di mostrare ai giovani le opportunità lavorative nel nostro territorio, ma anche in Sicilia, in Italia o in Europa. Occorre, inoltre, indirizzare i disoccupati a conoscere i diritti e la dignità del lavoro, aiutandoli ad affacciarsi in maniera consapevole al mondo lavorativo. Questo percorso rappresenta una direttrice fondamentale per l’operato del Servizio pubblico per l’impiego».

Il protocollo d’intesa è un documento aperto, al quale potranno aderire tutti gli attori coinvolti.

«È fondamentale promuovere delle politiche di sviluppo sempre più attente a contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile e femminile - precisa Marco Sigillo, referente Anpal Servizi - che rappresenta una causa di grande malessere non solo economico, ma anche sociale. La progettualità che presentiamo oggi va proprio in questa direzione. Stiamo lavorando da tempo al potenziamento delle politiche attive del lavoro sul nostro territorio, nella convinzione che la sinergia tra il Centro per l’impiego, la Camera di commercio, le varie associazioni datoriali e sindacali e gli attori del mercato del lavoro tutti, sia l’unica strada possibile per creare opportunità. Oggi, con la firma del protocollo rafforziamo la rete sul territorio. È fondamentale creare sinergie con i vari attori del mercato del lavoro per sostenere e velocizzare l’ingresso delle figure professionali che chiedono le aziende».