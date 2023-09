Messina, i cantieri sulle strade... d’autunno: investimento da 6,6 milioni

Un autunno di cantieri sulle strade messinesi. È quello che attende alcune delle vie principali del centro, e non solo. Un appuntamento per il quale il tempo stringe ( le opere devono essere concluse entro la fine di novembre) e i cui primi effetti sono già visibili da alcuni giorni sulla via Cesare Battisti.

Il cantiere è quasi concluso ed è l’apripista di quello che avverrà nelle prossime settimane.

Dove saranno i lavori? Saranno interessate agli interventi di ripristino, recupero, e miglioramento della qualità ambientale di tratti delle vie Adolfo Celi (ex SS 114), Cesare Battisti, La Farina, viale Boccetta e viale della Libertà. Per ciascuno erano in bilancio 1.360.000 euro con eccezione di viale Boccetta per il quale sono previsti 1.173.000 euro. Il totale è di oltre 6,6 milioni di euro.

A base d’asta, al momento degli inviti alla procedura sono andati per tutti e cinque poco meno di un milione di euro. I fondi resi disponibili consentono il rifacimento del fondo di circa 1,5 km (4,5 complessivi) per le vie Celi, Battisti e Boccetta. Quasi due km per via La Farina e Libertà. 6,5 km in totale.

Ma quali tratti saranno interessati dal rifacimento? Sulla via Cesare Battisti è quasi completato l’intervento nel tratto che va dall’incrocio con la via Cannizzaro e la via Garibaldi. Posati anche i cordoli di cui tanto si discute in questi giorni. Manca invece l’ultimo tappetino d’asfalto nel tratto di via Battisti. fra via S. Cecilia e il Tribunale. Mentre da ieri è partita la scarifica fra Zaera e via Santa Cecilia. Da Palazzo Zanca arriva il termine del 6 ottobre per la fine di tutto il cantiere.

I prossimi cantieri Con soli due mesi per concludere le opere, adesso il Comune si trova nella necessità di accelerare i tempi degli altri cantieri. E così’ nel breve volgere di un paio di settimane, ad ottobre, dovranno partire i lavori al Boccetta, sul via della Libertà, in via La Farina e in via Celi. Quasi tutte arterie nelle quali è impossibile intervenire d’estate per via della mole di mezzi interessati all’esodo e al controesodo. Sul viale Boccetta il cantiere lavorerà di notte, questo è l’orientamento del rup l’ingegnere Costanzo che si confronterà anche con l’assessore Mondello per definire la strategia definitiva. Di giorno si rischia la paralisi. Sarà interessato il tratto che va dal liceo Archimede fino all’incrocio con il Corso Cavour.

