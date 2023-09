L'arancino più grande del mondo, a Messina la sfida per entrare nel Guinness dei primati

A Messina si sta per raggiungere un nuovo primato mondiale! Sta per arrivare, infatti, l’arancino più grande del mondo, creato da Stefano e Davide Ferro del Panificio, Rosticceria e Pizzeria Panyllo, con il supporto di Confcommercio Messina e il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina e con il sostegno del Comune di Messina.

Lo spettacolare evento nel quale i giudici del Guinness World Records - l’ente internazionale preposto - conferiranno il titolo, si svolgerà sabato 30 settembre a Piazza Duomo a partire dalle 16.

Giovedì 28 settembre alle 10,30 al Salone delle Bandiere del Comune di Messina si terrà la conferenza stampa per la presentazione della manifestazione, durante la quale avverrà la scenografica cottura e la pesata del “Megarancino” e in cui ci saranno degustazioni dei prodotti tipici provenienti da diversi comuni della Provincia di Messina, utilizzati per la realizzazione della ricetta tradizionale.

All’incontro con la stampa interverranno: il sindaco di Messina, Federico Basile; l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro; Stefano e Davide Ferro del Panificio Panyllo e ideatori del “Megarancino”; Sabrina Assenzio, presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina e che ha realizzato il progetto territoriale “MEGARANCINO l’arancino più grande del mondo: c’è la storia dentro”, coinvolgendo aziende e comuni della provincia; Maurizio La Malfa, Vicepresidente di Confcommercio Messina; il direttore artistico della serata, Giovanni Grasso dell’Agenzia Karamella; Giancarlo Saglimbeni di Carioni Spedizioni Internazionali Srl di Milano, azienda di supporto logistico della manifestazione; Teresa Impollonia di Radio Zenith, media partner dell’evento; le aziende sponsor.