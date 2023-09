Tir perde gasolio in autostrada: chiusa la A20 tra Sant'Agata Militello e Santo Stefano di Camastra

È temporaneamente chiusa l’autostrada A20 tra gli svincoli di Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra, in direzione Palermo, a causa dello sversamento di gasolio sulla sede stradale. A perdere il carburante un tir di una ditta di trasporti polacca che viaggiava in direzione Palermo. La rottura del serbatoio probabilmente a causa dell’urto con un giunto. Sul posto le squadre del pronto intervento di soccorso stradale e la Polizia stradale di Sant’Agata Militello. La A20 sul tratto tra Sant’Agata e Santo Stefano rimarrà chiusa per il tempo necessario alla rimozione del mezzo ed al ripristino delle condizioni di sicurezza.