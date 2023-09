Taormina, demolizione della “Raffaele Resta”: al suo posto una scuola più sicura

Passo importante a Taormina per il miglioramento dell'edilizia scolastica. L‘agenzia Invitalia, che ha fornito il supporto tecnico-operativo al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare attuazione agli interventi finanziati dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha infatti aggiudicato i lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione nello stesso sito del plesso scolastico “Raffaele Resta” della frazione Mazzeo. Un intervento finanziato dal Governo con l’avviso di dicembre 2021 del Pnrr-Missione 2 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, al quale la precedente Amministrazione comunale ha partecipato presentando una proposta progettuale dell’importo complessivo di 1.693.211 euro, di cui 1.378.112 euro per lavori e 315.099 euro per somme a disposizione.

“Invitalia”, in considerazione della consistenza numerica degli interventi e della loro dislocazione su tutto il territorio nazionale, e per garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell’accordo quadro lo strumento più adeguato e, al termine della procedura di gara, per il lotto geografico riguardante la Sicilia e comprendente 11 interventi, quello di Taormina è stato affidato al “Consorzio Innova Società Cooperativa” di Bologna (operatore singolo) e alle consorziate esecutrici “Aeffe Spa”, “C.i.e. Costruzioni Innovative Etnee Srl”, “C.i.m.s. Scrl”, “Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna”, “Dicos Lavori Srl”, “Tecno Service Srl” e “Imaco Spa”, che hanno proposto un ribasso del 24,30% ottenendo l’appalto per circa 915.000 euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina