Mezzi veloci Messina-Reggio, Liberty Lines vara il nuovo orario

Varato il nuovo orario per i mezzi veloci di Liberty Lines che, dal primo ottobre, si occuperà della linea Messina-Reggio Calabria. Un orario che ha subito delle variazioni rispetto a quello originario che aveva sollevato perplessità fra coloro che viaggiano quotidianamente sullo Stretto per lavoro o studio. L'intervento del comitato pendolari, la buona volontà di Liberty Lines e la mediazione del tavolo sulla mobilità dello Stretto coordinato dall'Ammiraglio Nunzio Martello hanno fatto sì che non venisse stravolto il programma quotidiano di migliaia di siciliani e calabresi. Con la prima corsa del mattino e l'ultima della notte è anche possibile per i siciliani arrivare in tempo per prendere il primo volo dell'Aeroporto dello Stretto e tornare sull'isola dopo essere atterrati con l'ultimo. Un bus dell'Atam condurrà dal porto al Tito Minniti in coincidenza. Il collegamento coordinato con l'aeroporto è una novità del recente passato, novità assoluta sempre dal primo ottobre quella del biglietto unico dello Stretto.