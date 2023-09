S. Teresa, la Direzione didattica rischia di sparire per sempre

È l’unica rimasta in provincia di Messina, sopravvissuta finora indenne a tagli e accorpamenti, ma questa volta sembra davvero difficile continuare a mantenerla in vita.

Rischia la soppressione la Direzione didattica di S. Teresa di Riva, costituita da sei scuole dell’infanzia e cinque scuole primarie dislocate su sei plessi.

I nuovi criteri previsti dall’assessorato regionale dell’Istruzione, a cui dovranno attenersi le Conferenze provinciali nella predisposizione del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica per l’anno 2024-2025, sembrano segnare il destino per lo storico Circolo didattico santateresino.

Il decreto prevede infatti il criterio della verticalizzazione in Istituti comprensivi delle Direzioni didattiche e delle scuole medie di primo grado, introdotto per garantire un processo di continuità didattica nell’àmbito dello stesso ciclo di istruzione da perseguire con l’aggregazione in Istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da Direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado.

