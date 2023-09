Messina beffato a Francavilla: perde e resta al...buio

VIRTUS FRANCAVILLA-MESSINA 1-0

MARCATORE: pt 21' Artistico

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte 7.5; Accardi 5.5, De Marino 5.5, Monteagudo 5.5; Di Marco 6.5 (31’ st Yakubiv ng), Izzillo 6 (20’ st Carella 6), Fornito 5.5 (7’ st Risolo 6), Macca 6, Biondi 6; Artistico 7 (20’ st Zuppel 6), Giovinco 6 (20’ st Enyan 6). A disp.: Caretta, Lucatelli, Vapore, Fekete, Del Duca, Nicoli, Serio, Latagliata, Polidori. All. Villa 6.5.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli 6.5; Polito 6 (37’ st Ferrara ng), Pacciardi 6 (7’ st Lia 6), Manetta 6, Tropea 5.5 (1’ st Buffa 6); Firenze 5 (1’ st Cavallo 6.5), Frisenna 6.5, Scafetta 6 (20’ st Ragusa 6); Emmausso 6.5, Plescia 7, Ortisi 6. A disp.: De Matteis, Di Bella, Luciani, Zunno, Darini, Zammit. All. Modica 6.

ARBITRO: Gianquinto di Parma 6.

NOTE: Spettatori 2000 circa. Ammoniti: Manetta, De Marino, Emmausso, Di Marco, Enyan. Angoli: 7-2 per il Messina. Recupero tempo: pt 2’, st 4’.

Il Messina perde per la prima volta senza meritarlo; il Francavilla vince la seconda partita consecutiva ma deve ringraziare il proprio portiere, protagonista principe di una partita infinita, sospesa per 38’ a causa di alcuni riflettori saltati. L’ha vinta il Francavilla sfruttando un avvio tambureggiante con Artistico che ha siglato la rete della vittoria. Il Messina può recriminare anche per un gol annullato a Cavallo.